Netanyahu nga Jerusalemi: Nuk do ketë shtet palestinez, kjo tokë na përket neve
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu përsëriti se “nuk do të ketë shtet palestinez” gjatë një ceremonie nënshkrimi për të çuar përpara një plan të diskutueshëm vendbanimi në Bregun Perëndimor të pushtuar.
“Ne do ta mbajmë premtimin tonë, nuk do të ketë shtet palestinez, kjo tokë na përket neve”, tha Netanyahu gjatë vizitës së tij në vendbanimin Maale Adumim, në lindje të Jerusalemit. Plani E1 për ndërtimin e 3,400 shtëpive të kolonëve, i cili do të ndante Bregun Perëndimor të pushtuar dhe do ta shkëpuste atë nga Jerusalemi Lindor, u miratua muajin e kaluar nga qeveria izraelite, duke shkaktuar reagime nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara.
Vendbanimi i Bregut Perëndimor, një territor palestinez që kufizohet me Jordaninë, ka vazhduar që nga viti 1967, nën të gjitha qeveritë izraelite, nga e majta në të djathtë. Ai u intensifikua nën Netanyahun, veçanërisht pasi filloi lufta në Rripin e Gazës në tetor 2023.