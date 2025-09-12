Netanyahu nga Jerusalemi: Nuk do ketë shtet palestinez, kjo tokë na përket neve

Netanyahu nga Jerusalemi: Nuk do ketë shtet palestinez, kjo tokë na përket neve

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu përsëriti se “nuk do të ketë shtet palestinez” gjatë një ceremonie nënshkrimi për të çuar përpara një plan të diskutueshëm vendbanimi në Bregun Perëndimor të pushtuar.

“Ne do ta mbajmë premtimin tonë, nuk do të ketë shtet palestinez, kjo tokë na përket neve”, tha Netanyahu gjatë vizitës së tij në vendbanimin Maale Adumim, në lindje të Jerusalemit. Plani E1 për ndërtimin e 3,400 shtëpive të kolonëve, i cili do të ndante Bregun Perëndimor të pushtuar dhe do ta shkëpuste atë nga Jerusalemi Lindor, u miratua muajin e kaluar nga qeveria izraelite, duke shkaktuar reagime nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara.

Vendbanimi i Bregut Perëndimor, një territor palestinez që kufizohet me Jordaninë, ka vazhduar që nga viti 1967, nën të gjitha qeveritë izraelite, nga e majta në të djathtë. Ai u intensifikua nën Netanyahun, veçanërisht pasi filloi lufta në Rripin e Gazës në tetor 2023.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI: Ministrja serbe me akuza ndaj BDI-së rikthen narrativat e “çlirimit” përmes pushtimit, VMRO-VLEN s’bëjnë zë

BDI: Ministrja serbe me akuza ndaj BDI-së rikthen narrativat e “çlirimit” përmes pushtimit, VMRO-VLEN s’bëjnë zë

UNRWA: Civilët në Gaza përballen me kushte ekstreme, armëpushim para se të jetë vonë

UNRWA: Civilët në Gaza përballen me kushte ekstreme, armëpushim para se të jetë vonë

QMK: Janë shuar 13 zjarre në vend, zjarri në Drislla është nën kontroll

QMK: Janë shuar 13 zjarre në vend, zjarri në Drislla është nën kontroll

Ish-presidenti i Brazilit, Bolsonaro dënohet me mbi 27 vjet burg për tentativë grushti shteti

Ish-presidenti i Brazilit, Bolsonaro dënohet me mbi 27 vjet burg për tentativë grushti shteti

Kryeministri i Katarit para OKB-së: Sulmet izraelite kanë në shënjestër çdo vend që synon paqen

Kryeministri i Katarit para OKB-së: Sulmet izraelite kanë në shënjestër çdo vend që synon paqen

Ministri i jashtëm turk dhe ai italian diskutojnë forcimin e marrëdhënieve dypalëshe

Ministri i jashtëm turk dhe ai italian diskutojnë forcimin e marrëdhënieve dypalëshe