Netanyahu: Nëse palestinezët duan, mund të qëndrojnë, nëse duan të largohen, duhet të jenë në gjendje të largohen

Lidhur me diskutimet për zhvendosjen e palestinezëve diku tjetër, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha: “Nëse duan të qëndrojnë (në Gaza), mund të qëndrojnë, por nëse duan të largohen, duhet të jenë në gjendje të largohen”, transmeton Anadolu.

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, iu përgjigj pyetjeve të mediave me Netanyahun, të cilin e priti në Shtëpinë e Bardhë.

I pyetur në lidhje me zhvendosjen e palestinezëve diku tjetër, Netanyahu tha: “Nëse duan të qëndrojnë (në Gaza), mund të qëndrojnë, por nëse duan të largohen, duhet të jenë në gjendje të largohen. Ky nuk duhet të jetë burg. Njerëzve duhet t’u jepet e drejta e zgjedhjes së lirë”.

Netanyahu ka argumentuar se palestinezët duhet të kenë të drejtën të vetëqeverisen, ndërsa disa kompetenca, siç është siguria, duhet të mbeten nën kontrollin izraelit.

Duke deklaruar se paqja rajonale është e mundur nën udhëheqjen e Trumpit, Netanyahu tha: “Mendoj se nën udhëheqjen e presidentit Trump mund të arrijmë paqe me të gjithë Lindjen e Mesme dhe duke punuar së bashku mund të krijojmë një paqe shumë, shumë të gjerë që do të përfshijë të gjithë fqinjët tanë”.

– Negociatat me Iranin

Presidenti Trump bëri deklarata në lidhje me bisedimet e planifikuara me Iranin, duke thënë: “Ne planifikuam bisedime me Iranin dhe ata duan të flasin. Ata kanë marrë një goditje të madhe”.

I pyetur nëse kishte plane për një sulm tjetër ndaj Iranit, Trump tha: “Shpresoj të mos detyrohemi për këtë”.

Trump theksoi se Irani ishte i etur për bisedime pas tensioneve, duke thënë: “Ata duan të takohen. Ata duan të bëjnë diçka. (Irani) ata janë të ndryshëm. Ata janë shumë të ndryshëm nga sa ishin dy javë më parë”.

– “Do të doja të hiqja sanksionet ndaj Iranit në kohën e duhur”

Trump tha se ata hoqën sanksionet ndaj Sirisë me kërkesë të vendeve të rajonit dhe Netanyahut dhe se ata “dëshironin t’i jepnin një shans” administratës së Damaskut.

Duke deklaruar se ishte “shumë i impresionuar” nga presidenti sirian Ahmed al-Sharaa, Trump tha se Al-Sharaa “vjen nga një e kaluar dhe gjeografi e vështirë”.

Netanyahu, nga ana tjetër, tha se kishte mundësi të reja në Siri sa i përket stabilitetit, sigurisë dhe paqes. Ai gjithashtu tha se e ka nominuar Trumpin për Çmimin Nobel për Paqe dhe ia ka dorëzuar letrën e tij të nominimit Trumpit.

Ndërkohë, për dërgimin e armëve në Ukrainë, Trump tha: “Ne do të dërgojmë më shumë armë. Duhet t’i dërgojmë, ata duhet të jenë në gjendje të mbrojnë veten. Ata janë nën sulme shumë të ashpra”.

