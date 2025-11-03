Netanyahu mbështet projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Netanyahu mbështet projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, thuhet se ka mbështetur projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë, transmeton Anadolu.

Sipas lajmeve në median lokale, Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Parlamentit Izraelit diskutoi projektligjin i cili parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë.

Duke folur në komision, Gal Hirsch, koordinator për të Burgosurit dhe Personat e Zhdukur, deklaroi se e ka kundërshtuar projektligjin në takimin e mëparshëm me arsyetimin se mund të dëmtonte pengjet e gjallë izraelitë në Gaza.

Hirsch deklaroi se tani e mbështet projektligjin sepse të gjithë pengjet e gjallë izraelitë janë liruar.

Zyrtari izraelit vuri në dukje se edhe Netanyahu gjithashtu e mbështet projektligjin që parashikon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë.

Në anën tjetër, Komiteti duke miratuar projektligjin që vendos dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë, i hapi rrugën një votimi në Parlament.

Ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, falënderoi Netanyahun për mbështetjen e tij në miratimin e projektligjit të paraqitur nga partia e tij.

Ben-Gvir mbrojti idenë se gjykatat nuk kanë diskrecion dhe se dënimi me vdekje duhet t’i vendoset çdo palestinezi që vret një qytetar izraelit.

Projektligji, i cili pritet të paraqitet në parlamentin izraelit këtë javë, duhet të miratohet në tre votime të ndara në parlament për t’u bërë ligj.

– Izraelitët që vrasin palestinezë do të përjashtohen nga ligji

Projektligji i diskutueshëm, përcakton se një gjykatë izraelite mund të vendosë dënimin me vdekje për këdo që vret një izraelit për “arsye nacionaliste”.

Megjithatë, nëse projektligji bëhet ligj, kjo dispozitë nuk do të jetë e vlefshme për një izraelit që vret një palestinez.

MARKETING

Të ngjajshme

Haqim Ramadani: Prej sot jam pa punë, jam ekonomist dhe kërkoj punë në sektorin privat

Haqim Ramadani: Prej sot jam pa punë, jam ekonomist dhe kërkoj punë në sektorin privat

Presidenti Erdogan njofton se vendet islame nisën një program të posaçëm për të mbështetur Sirinë

Presidenti Erdogan njofton se vendet islame nisën një program të posaçëm për të mbështetur Sirinë

Mbi 19 mijë fletëvotime të pavlefshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Mbi 19 mijë fletëvotime të pavlefshme në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale

Taravari: Jam racional dhe i ftohtë përballë fakteve, me rezultatet e djeshme a fituan shqiptarët?

Taravari: Jam racional dhe i ftohtë përballë fakteve, me rezultatet e djeshme a fituan shqiptarët?

Kryeministri i Malajzisë paralajmëron se konfliktet në Sudan mund të arrijnë në përmasat e “gjenocidit”

Kryeministri i Malajzisë paralajmëron se konfliktet në Sudan mund të arrijnë në përmasat e “gjenocidit”

16,801 kundërvajtje komunikacioni, 121 persona janë privuar nga liria

16,801 kundërvajtje komunikacioni, 121 persona janë privuar nga liria