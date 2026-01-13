Netanyahu kthehet në gjykatë për seancën e 70-të në gjyqin për korrupsion
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, u paraqit të martën para Gjykatës së Qarkut në Tel Aviv për herë të 70-të si pjesë e gjyqit ndaj tij të vazhdueshëm për korrupsion, transmeton Anadolu.
Gazetarja e pavarur izraelite, Orly Barlev, e cila e ka ndjekur nga afër çështjen që nga fillimi i saj, tha se seanca e fundit shënoi ditën e 70-të të dëshmisë së Netanyahut në gjykatë.
“Sot shënon ditën e 70-të të dëshmisë nga i pandehuri Netanyahu, me marrjen në pyetje që vazhdojnë në Rastin 4000”, shkroi Barlev në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Seanca dëgjimore vjen ndërsa shoqëria izraelite mbetet e ndarë në lidhje me kërkesën e Netanyahut për një falje presidenciale nga presidenti izraelit, Isaac Herzog, një veprim që ka tërhequr si mbështetje politike ashtu edhe kritika të ashpra.
Netanyahu zyrtarisht e paraqiti kërkesën për falje më 30 nëntor të vitit të kaluar, duke kërkuar lehtësim nga akuzat për korrupsion pa pranuar shkelje ose pa u tërhequr nga jeta publike.
Që nga fillimi i gjyqit, Netanyahu ka mohuar vazhdimisht të gjitha akuzat. Sipas ligjit izraelit, megjithatë, një falje presidenciale mund të jepet vetëm pas pranimit të fajit.
Kryeministri izraelit po përballet me akuza në tre raste të ndara, të njohura zakonisht si Rasti 1000, Rasti 2000 dhe Rasti 4000. Aktakuzat u ngritën në fund të nëntorit 2019 nga Prokurori i Përgjithshëm i atëhershëm Avichai Mandelblit.
Rasti 1000 përqendrohet në akuzat se Netanyahu dhe anëtarët e familjes së tij morën dhurata të kushtueshme nga biznesmenë të pasur në këmbim të favoreve politike.
Rasti 2000 përfshin pretendime se Netanyahu zhvilloi bisedime me Arnon Mozes, botuesin e gazetës private Yedioth Ahronoth, në një përpjekje për të siguruar mbulim të favorshëm mediatik.
Rasti 4000 përqendrohet në akuzat se Netanyahu i dha përfitime rregullatore Shaul Elovitch, ish-pronar i faqes së internetit të lajmeve Walla dhe një drejtues i lartë në kompaninë e telekomunikacionit Bezeq.
Gjyqi i Netanyahut ka filluar që nga viti 2020 dhe mbetet i pazgjidhur. Ai vazhdon t’i hedhë poshtë akuzat, duke i portretizuar ato si një përpjekje të motivuar politikisht për ta detyruar të largohej nga detyra.