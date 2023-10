Netanyahu: Kjo do të jetë një luftë e gjatë dhe e vështirë

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka thënë se lufta do të jetë e gjatë dhe e vështirë.

Ndërkaq, ai gjithashtu u shpreh se ata do të fitojnë këtë luftë, shkruan BBC.

“Kjo do të jetë një luftë e gjatë dhe e vështirë. Ne do të fitojmë, do të luftojmë dhe nuk do të dorëzohemi. Nuk do të tërhiqemi”, është shprehur ai.

