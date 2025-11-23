Netanyahu kërcënon të vazhdojë sulmet ndaj Libanit dhe Gazës pavarësisht armëpushimit
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka kërcënuar të vazhdojë sulmet ndaj Libanit dhe Rripit të Gazës pavarësisht marrëveshjeve të armëpushimit.
Netanyahu, duke folur përpara një takimi javor të kabinetit, pretendoi se Hezbollahu ishte shënjestra e një sulmi ushtarak izraelit ndaj Libanit jugor të shtunën.
Duke thënë se nuk do të lejojë që Hezbollahu të kthehet në një kërcënim për Izraelin dhe do të vazhdojë të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta parandaluar atë, Netanyahu tha se sulmet ndaj Libanit jugor do të vazhdojnë.
Izraeli po vazhdon sulmet e tij ndaj Libanit jugor, duke shkelur një marrëveshje armëpushimi të arritur më 27 nëntor 2024.
Netanyahu tha gjithashtu se që nga armëpushimi, i cili hyri në fuqi më 10 tetor, ata kanë nisur sulme të shumta në Rripin e Gazës, siç kanë bërë në Liban. Kryeministri izraelit pretendoi se Hamasi kishte shkelur armëpushimin dhe se në përgjigje ata nisën sulme ndaj anëtarëve të Hamasit në Gaza dje.
Zyra e kryeministrit izraelit njoftoi të shtunën se “një individ raportohet se ka sulmuar ushtarët izraelitë në anën e kontrolluar nga Izraeli të ‘vijës së verdhë’ në Rripin e Gazës, dhe se pesë zyrtarë të lartë të Hamasit u vunë në shënjestër dhe u vranë në sulmin si përgjigje”.
Ushtria izraelite shkeli armëpushimin dje dhe nisi sulme në qytete të ndryshme në Rripin e Gazës, duke vrarë 24 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, dhe duke plagosur 87 të tjerë.
Duke iu përgjigjur kritikave se Izraeli konsultohet dhe merr miratim nga Uashingtoni për vendimet në lidhje me Rripin e Gazës, Netanyahu pohoi: “Ne marrim vendime në mënyrë të pavarur nga çdo aktor i jashtëm”.
“Çdo sugjerim se na duhet miratimi nga njëra palë ose tjetra është plotësisht i rremë”.
Presidenti i ShBA-së Donald Trump njoftoi më 9 tetor se Izraeli dhe Hamasi kishin miratuar fazën e parë të një plani armëpushimi në Gaza gjatë bisedimeve të vazhdueshme në Egjipt.
Marrëveshja, e nënshkruar në Egjipt, ku u zhvilluan bisedimet, hyri në fuqi më 10 tetor me miratimin e qeverisë izraelite.
Pavarësisht armëpushimit në Rripin e Gazës, ushtria izraelite vazhdon të sulmojë palestinezët për arsye të ndryshme.