Netanyahu këmbëngul se duhet të udhëheqë qeverinë izraelite të unitetit, pavarësisht mandatit të Eisenkotit
Kryeministri izraelit në detyrë, Benjamin Netanyahu, këmbënguli të hënën se ai duhet të udhëheqë një qeveri të unitetit, pasi partia e tij Likud doli e para në zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar. Kjo deklaratë vjen një ditë pasi presidenti Isaac Herzog ia besoi zyrtarisht liderit të opozitës, Gadi Eisenkot, mandatin për formimin e qeverisë së re, transmeton Anadolu.
“Një qeveri e unitetit është një domosdoshmëri thelbësore, është nevoja e momentit”, tha Netanyahu në një video të transmetuar nga mediat izraelite, përfshirë Kanalin 12. Ai bëri thirrje për një koalicion që do të bashkonte të gjitha partitë sioniste dhe ultraortodokse, duke argumentuar se partia më e madhe duhet ta udhëheqë atë.
“Likud, nën udhëheqjen time, fitoi më së shumti vota, 250 mijë më shumë se partia e radhës”, tha ai.
Likud fitoi 27 nga 120 vendet në Knesset (parlament) në zgjedhjet e 27 tetorit, duke lënë pas partinë Yashar të Eisenkotit me 21 vende. Blloku i Netanyahut siguroi 53 vende, më pak se 61 vendet e nevojshme për shumicën. Partitë izraelite të opozitës fituan 48 vende, ndërsa partitë arabe siguruan 19 vende.
Gjatë konsultimeve të zhvilluara nga Herzog, 67 deputetë rekomanduan Eisenkotin, 46 mbështetën Netanyahun, ndërsa shtatë nuk rekomanduan asnjërin prej kandidatëve.
Herzog pranoi se Likud ishte partia më e madhe, por tha se presidentët e mëparshëm u kishin besuar liderëve të partive të tjera detyrën e formimit të qeverisë. Ai iu referua shumicës së deputetëve që rekomanduan Eisenkotin.
Netanyahu tha se është i gatshëm të nisë bisedimet me çdo parti që është e gatshme të diskutojë formimin e një qeverie të unitetit.
“Nuk përjashtoj askënd dhe askush nuk duhet të përjashtojë askënd. Mjaft më me bojkotet”, tha ai, duke u bërë thirrje partive sioniste dhe ultraortodokse të bashkojnë forcat.
– Eisenkot përballet me pengesa në formimin e koalicionit
Eisenkot ka 28 ditë kohë për të formuar qeverinë, me mundësi zgjatjeje edhe për 14 ditë të tjera. Pas marrjes së mandatit të dielën, ai bëri thirrje për formimin e një qeverie të emergjencës kombëtare, duke thënë se sfidat me të cilat përballet Izraeli kërkojnë që partitë të kapërcejnë ndasitë politike.
Përpjekjet e tij përballen me kundërshtime nga partnerët e mundshëm të koalicionit për shkak të mbështetjes te partitë arabe dhe mosmarrëveshjeve lidhur me përjashtimet nga shërbimi ushtarak që kërkohen nga fraksionet ultraortodokse.
Lideri i partisë Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, i cili u takua veçmas me Eisenkotin, ka përjashtuar mundësinë e mbështetjes së një qeverie të pakicës ose të një qeverie që varet nga partitë e udhëhequra nga arabët, ndërsa ka lënë të hapur mundësinë e bisedimeve me fraksionet ultraortodokse.
Herzog mund t’ia besojë detyrën një kandidati tjetër nëse Eisenkot dështon të formojë një koalicion që mund të sigurojë votëbesimin në Knesset.