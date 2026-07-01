Netanyahu: Izraeli do ta sulmojë përsëri Iranin “nëse është e nevojshme”

Netanyahu: Izraeli do ta sulmojë përsëri Iranin “nëse është e nevojshme”

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha të martën se Izraeli do të godasë përsëri Iranin “nëse nevojitet”, duke u zotuar se Teherani “nuk do të ketë armë bërthamore”, transmeton Aandolu.

“Në Iran, ne shpëtuam veten nga bombat atomike,” pohoi Netanyahu në një intervistë me Channel 14 të Izraelit.

Vërejtjet e tij erdhën si një memorandum mirëkuptimi midis Washingtonit dhe Teheranit, i ndërmjetësuar nën ndërmjetësimin pakistanez, i hyrë në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian, Masoud Pezeshkian dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

Ai siguron një kornizë për përfundimin e konfliktit dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura midis Washingtonit dhe Teheranit përmes negociatave, duke përfshirë një ndërprerje të armiqësive, lehtësimin e sanksioneve, çështjen mbi programin bërthamor, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshjet më të gjera të sigurisë rajonale.

Izraeli ka shprehur vazhdimisht kundërshtimin ndaj çdo marrëveshjeje me Teheranin dhe ka paralajmëruar rinisjen e sulmeve ndaj Iranit.

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