Netanyahu e barazon regjimin iranian me armikun e lashtë biblik
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu iu referua të dielën një urdhri të Torës (Tevratit) që e barazonte regjimin iranian me një armik të lashtë biblik, transmeton Anadolu.
Gjatë një vizite në një vend të goditur nga një raketë iraniane, Netanyahu deklaroi: “Në pjesën e Torës të kësaj jave ne lexojmë: ‘Kujto çfarë të bëri Amaleku’. Ne kujtojmë dhe veprojmë”.
Amalekitët identifikohen në Biblën Hebraike si një kundërshtar i vazhdueshëm i izraelitëve, i lidhur me një urdhër të Torës për të fshirë kujtesën e tyre.
Konkretisht, 1 Samuel 15:3 – i cili urdhëron vrasjen e burrave, grave dhe foshnjave është përballur me shqyrtim ndërkombëtar për gjuhën e saj gjenocidale. Kjo retorikë biblike fitoi vëmendje të re në tetor 2023, kur kryeministri izraelit Netanyahu thirri narrativën “Amalek” në lidhje me Hamasin gjatë operacioneve në Gaza.
Më 13 tetor 2023, gjatë betimit të qeverisë së unitetit të emergjencës së Izraelit, Netanyahu deklaroi: “Sot, kundër armikut, me urdhrin e lashtë ‘Kujtoni çfarë ju bëri Amaleku’ që na tingëllon në vesh, sot po bashkojmë forcat për të siguruar përjetësinë e Izraelit”.
Ndërsa pushtimi tokësor i Gazës filloi më 28 tetor 2023, ai u tha ushtarëve të IDF-së: “Ju duhet të mbani mend çfarë ju ka bërë Amaleku, thotë Bibla jonë e Shenjtë. Dhe ne e mbajmë mend”.