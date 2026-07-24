Netanyahu do të vizitojë Washingtonin javën e ardhshme, do të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë

Netanyahu do të vizitojë Washingtonin javën e ardhshme, do të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, do të udhëtojë në Washington javën e ardhshme me ftesë të presidentit amerikan, Donald Trump, transmeton Anadolu.

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Duke cituar një deklaratë nga zyra e kryeministrit, media izraelite Ynet raportoi se Netanyahu do të fluturojë drejt Washingtonit të hënën dhe do të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë të martën, si dhe do të marrë pjesë në funeralin e senatorit amerikan Lindsey Graham.

Më herët, ai kishte anuluar udhëtimin e planifikuar drejt Washingtonit, pasi zyra e tij njoftoi më 16 korrik se funerali “duket se është shtyrë deri në fund të muajit”.

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