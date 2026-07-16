Netanyahu anulon vizitën në SHBA
Zyra e Kryeministrit izraelit deklaroi se Netanyahu anuloi vizitën e tij në SHBA sepse funerali i senatorit amerikan Lindsey Graham ishte shtyrë për në fund të muajit.
Netanyahu pritej të largohej nga Izraeli të shtunën në mbrëmje për një vizitë në Shtetet e Bashkuara, raporton Anadolu.
Gazeta Israel Hayom raportoi se pala izraelite ishte e angazhuar në një aktivitet të dendur diplomatik për të organizuar një takim midis Netanyahut dhe Presidentit të SHBA-së Donald Trump gjatë vizitës.