Netanyahu anulon vizitën në SHBA

Netanyahu anulon vizitën në SHBA

Zyra e Kryeministrit izraelit deklaroi se Netanyahu anuloi vizitën e tij në SHBA sepse funerali i senatorit amerikan Lindsey Graham ishte shtyrë për në fund të muajit.

Netanyahu pritej të largohej nga Izraeli të shtunën në mbrëmje për një vizitë në Shtetet e Bashkuara, raporton Anadolu.
Gazeta Israel Hayom raportoi se pala izraelite ishte e angazhuar në një aktivitet të dendur diplomatik për të organizuar një takim midis Netanyahut dhe Presidentit të SHBA-së Donald Trump gjatë vizitës.

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