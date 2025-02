Nesër votimi për zgjedhjet e rregullta parlamentare në Republikën e Kosovës

Qytetarët e Republikës së Kosovës nesër do të kenë mundësi të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike të zgjedhjes së një kandidati për kryeministër në zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që nga periudha e shpalljes së pavarësisë, raporton Anadolu.

Numri i shtetasve të Kosovës me të drejtë vote është 2.075.868 votues, prej të cilëve 1.970.944 votues janë votues që i takojnë Listës Votuese brenda Kosovës dhe 104.924 votues janë pjesë e Listës Votuese jashtë Kosovës. Numri i votuesve të rinj që do të mund të votojnë për herë të parë është 125.852.

Periudha e votimit jashtë Kosovës ka filluar më 9 janar dhe mbaron sot, më 8 shkurt. Ndërkaq, edhe heshtja zgjedhore këtë vit, pas ndryshimeve ligjore, do të jetë ndryshe nga zgjedhjet e kaluara. Ajo do të zgjasë vetëm gjatë 12 orëve të votimit – një minutë para hapjes së kutive të votimit, në 7:00 të mëngjesit, deri në mbylljen e tyre në ora 7:00 të mbrëmjes.

Gjithsej 28 subjekte politike me 1.280 kandidatë të certifikuar nga KQZ-ja do të jenë pjesë e garës zgjedhore.

Në mesin e 28 subjekteve politike janë 20 parti politike, pesë koalicione, dy iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur. Në mesin e këtyre subjekteve, përpos partive shqiptare, marrin pjesë edhe subjekte politike nga komuniteti serb, turk, boshnjak dhe komunitete të tjera më të vogla në vend.

Numri i qendrave të votimit të cilat do të hapen më 9 shkurt 2025 është 941, prej të cilave 903 për votimin e rregullt, me gjithsej 2.533 vendvotime, dhe 38 qendra të votimit për votimin me kusht (nga një për çdo komunë), me gjithsej 56 vendvotime.

Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve, qytetarët me të drejtë vote kanë mundësinë që në këto zgjedhje parlamentare të zgjedhin një subjekt politik dhe deri në dhjetë kandidatë për deputetë, ndryshe nga votimet e kaluara kur mundësia ishte të zgjidheshin vetëm deri në pesë kandidatë.

Zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit do të monitorohen edhe nga mbi 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian, të cilët vijnë nga 18 vende të ndryshme të BE-së, me qëllim të “ruajtjes së standardeve demokratike”, me ftesë nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani.

