Nesër vendoset nëse Kosova do të vazhdojë të kërkojë në kufi dozën e tretë të vaksinës

Qeveria e Kosovës nesër do të vendosë nëse edhe më tej do të kërkohet doza e tretë e vaksinës, ose dy doza vaksine dhe test PCR për qytetarët e Maqedonisë së Veriut që dëshirojnë të hyjnë në Kosovë. Ministri I Shëndetësisë së Kosovës Rifat Latifi sot është takuar me ambasadoren e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Prishtinë, Shpresa Jusufi të cilën e ka informuar se Kosova nesër do të shqyrtojë masat e vendosura në kufij për mbrojtje nga Covid-19.

“Ministri Latifi njoftoi Ambasadoren se nesër do të bëhet shqyrtimi i masave kundër Covid-19 dhe të gjitha shtetet fqinje do të njoftohen me kohë! Ambasadorja Jusufi njoftoi Ministrin Lafiti se së shpejti Ministri i ri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut do ta vizitoj Kosovën”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës nga 22 janari për të hyrë në Republikën e Kosovës, duhej certifikatë për dozën e tretë të vaksinës kundër Covid 19, ose një certifikatë për dy doza të vaksinës së bashku me një test negativ PCR jo më të vjetër se 48 orë.vendimi vlen deri më 4 shkurt.