Nesër vendimi për ish-krerët e UÇK-së, qindra shqiptarë me flamuj kuq e zi mblidhen në Hagë
Qindra shqiptarë janë mbledhur para objektit të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, në prag të shpalljes së vendimit për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Vendimi për ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli, ish-kryetarin e Kuvendit, Jakup Krasniqi dhe ish-deputetin Rexhep Selimi pritet të shpallet më 16 shtator.
Qytetarë nga Kosova, por edhe nga vende të ndryshme të Evropës, kanë udhëtuar drejt Hagës për të qenë të pranishëm gjatë ditës së vendimit.
Para godinës së Dhomave të Specializuara janë parë flamuj të UÇK-së, ndërsa të pranishmit kanë shprehur mbështetjen e tyre për katër ish-krerët e UÇK-së.
Atmosfera në Hagë vjen në prag të një dite që pritet të ndiqet me vëmendje të madhe në Kosovë, si dhe nga familjarët, mbështetësit dhe bashkëpunëtorët e të akuzuarve.
Verdikti i shkallës së parë pritet të përcaktojë fatin e procesit gjyqësor ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit, pas një procesi të gjatë në Hagë.