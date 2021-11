Nesër takohen Zoran Zaev dhe Afrim Gashi

Kryeministri Zoran Zaev me çdo kusht dëshiron që të formojë shumicë parlamentare. Për këtë për nesër është paralajmëruar takim mes Zaevit dhe kryetarit të Alternativës Afrim Gashit, pasdite tek Klubi i Deputetëve, pas çka do të dihet nëse Alternativa do ti bashkohet shumicës aktuale.