Nesër në Tetovë: Regjim i veçantë trafiku për vizitën e presidentit të Shqipërisë

Nesër në Tetovë: Regjim i veçantë trafiku për vizitën e presidentit të Shqipërisë

Komuna e Tetovës dhe Bajram Begaj njoftojnë se nesër në qytet do të zbatohet një regjim i veçantë trafiku dhe masa të përkohshme sigurie me rastin e vizitës së presidentit.

Komuna e Tetovës apelon te qytetarët që të shmangin parkimin e automjeteve në këto rrugë:

Bulevardi “Marshall Tito” – nga fillimi deri te rrethrrotullimi pranë tregut me bulevardin “Bllagoja Toska”

Bulevardi “Bllagoja Toska” – nga rrethrrotullimi me “Marshal Tito” deri te ndërtesa e Komunës së Tetovës

Rruga “JNA” (“Dervish Cara”) – në tërësi, deri te semaforët

Rruga “Ilindenska” – nga Gjykata Themelore deri te Universiteti i Evropës Juglindore

Rruga “Kiro Ristoski-Drnc” – deri te Arabati Baba Teqe

Rrugët “Von Vardarska” dhe “172”

“Automjetet e parkuara në kundërshtim me këtë njoftim do të largohen nga shërbimet përkatëse”, thekson Komuna e Tetovës.

SPB Tetovë bën thirrje te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë urdhrat dhe udhëzimet e policisë për të siguruar qarkullim të pandërprerë dhe të sigurt.

MARKETING

Të ngjajshme

Arbër Ademi i reagon ashpër Bekim Salit: Jemi një komb shqiptar, jo popuj të ndryshëm!

Arbër Ademi i reagon ashpër Bekim Salit: Jemi një komb shqiptar, jo popuj të ndryshëm!

Galaxy S26 nuk është një telefon i thjeshtë – Al merr kontrollin e tij

Galaxy S26 nuk është një telefon i thjeshtë – Al merr kontrollin e tij

Belgjika publikon bilancin e operacionit Sky ECC: Një e treta e mesazheve ishin në shqip

Belgjika publikon bilancin e operacionit Sky ECC: Një e treta e mesazheve ishin në shqip

Shpërndahen 700 pako ushqimore nga OKH Merhamet në Shkup me rrethinë

Shpërndahen 700 pako ushqimore nga OKH Merhamet në Shkup me rrethinë

OKB: 34 milionë njerëz në Sudan do të kenë nevojë për ndihmë në vitin 2026, shifra më e lartë në botë

OKB: 34 milionë njerëz në Sudan do të kenë nevojë për ndihmë në vitin 2026, shifra më e lartë në botë

Trump: Priten bisedime shtesë me Iranin sonte

Trump: Priten bisedime shtesë me Iranin sonte