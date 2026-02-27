Nesër në Tetovë: Regjim i veçantë trafiku për vizitën e presidentit të Shqipërisë
Komuna e Tetovës dhe Bajram Begaj njoftojnë se nesër në qytet do të zbatohet një regjim i veçantë trafiku dhe masa të përkohshme sigurie me rastin e vizitës së presidentit.
Komuna e Tetovës apelon te qytetarët që të shmangin parkimin e automjeteve në këto rrugë:
Bulevardi “Marshall Tito” – nga fillimi deri te rrethrrotullimi pranë tregut me bulevardin “Bllagoja Toska”
Bulevardi “Bllagoja Toska” – nga rrethrrotullimi me “Marshal Tito” deri te ndërtesa e Komunës së Tetovës
Rruga “JNA” (“Dervish Cara”) – në tërësi, deri te semaforët
Rruga “Ilindenska” – nga Gjykata Themelore deri te Universiteti i Evropës Juglindore
Rruga “Kiro Ristoski-Drnc” – deri te Arabati Baba Teqe
Rrugët “Von Vardarska” dhe “172”
“Automjetet e parkuara në kundërshtim me këtë njoftim do të largohen nga shërbimet përkatëse”, thekson Komuna e Tetovës.
SPB Tetovë bën thirrje te të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë urdhrat dhe udhëzimet e policisë për të siguruar qarkullim të pandërprerë dhe të sigurt.