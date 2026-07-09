Nesër në Shkup do të kryhet dezinsektim ajror

Nesër në Shkup do të kryhet dezinsektim ajror

Dezinfektimi ajror kundër larvave të mushkonjave do të kryhet nesër (10 korrik) herët në mëngjes në zonën e Shkupit.

Siç është njoftuar nga Qyteti i Shkupit, nëse kushtet e motit nuk e lejojnë dezinfektimin, spërkatja do të kryhet të nesërmen kur kushtet e motit të jenë të favorshme, në të njëjtën kohë.

Qyteti i Shkupit i njofton bletarët që të marrin masat e nevojshme për të mbrojtur bletët në kohën e duhur.

Kujtojmë se deri më tani dezinsektim është kryer disa herë, edhe pse në zona të ndryshme të kryqytetit qytetarët janë ankuar për prani të madhe të mushkonjave.

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