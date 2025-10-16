Nesër në mesnatë fillon heshtja zgjedhore në Maqedoni
Nga 18 tetori, duke nisur prej orës 00:00 deri në orën 19:00 të datës 19 tetor, në Maqedoni është heshtje zgjedhore, përshkak të zgjedhjeve lokale.Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale njofton transmetuesit se fushata zgjedhore për raundin e parë të Zgjedhjeve Lokale zgjat deri në orën 24:00 të datës 17 tetor 2025.
Gjatë heshtjes, media vraporton mbi procesin zgjedhor, por ndalohen të gjitha format e përfaqësimit mediatik zgjedhor të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore.
Sipas Kodit Zgjedhor, shkelje e heshtjes zgjedhore konsiderohet transmetimi i çdo informacioni, fotografie, materialesh audio dhe audiovizuale që lidhen me ose në të cilat marrin pjesë pjesëmarrësit në zgjedhje, çdo formë e raportimit mediatik që është hapur ose fshehurazi në funksion të fushatës së dikujt dhe mund të ndikojë në vendimin e votuesve, të dhëna që zbulojnë identitetin e subjekteve politike dhe/ose individëve të përfshirë në incidente ose parregullsi në ditën e votimit; si dhe deklarata nga kandidatët në procesin zgjedhor, nga përfaqësuesit e partive politike dhe nga mbajtësit e funksioneve në organet qeveritare.