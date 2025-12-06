Nesër ndërprerje e ujit në disa objekte dhe zona të Shkupit
Nesër, duke filluar nga ora 07:00, disa objekte dhe zona në Shkup do të mbeten pa furnizim me ujë. Pa ujë do të jenë përdoruesit në objektet e ASHAM-it, Gjykatës Themelore 2, Qendrës Kulturore të të Rinjve, Bibliotekës Universitare “Shën Kliment Ohridski” – Shkup, Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”, Qendrës Tregtare “Mavrovasja”, si dhe një pjese e Çarshisë së Shkupit, Kullës së Sahatit, rrugës “Otokar Kershovani”, Rrugës së Avokatëve dhe një pjese e bulevardit “Krste Misirkov”.
Sipas njoftimit nga Ndërmarrja Publike “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Shkup, ndërprerja është e nevojshme për shkak të një defekti në linjën e ujësjellësit në bulevardin “Krste Misirkov”.
Furnizimi me ujë do të jetë i ndërprerë deri në përfundimin e punimeve.