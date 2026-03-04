Nesër mot i vranët me shi lokal, pastaj me diell dhe i ngrohtë deri 18 gradë

Moti nesër do të jetë kryesisht i vranët me shi të lehtë lokal përgjatë gjithë vendit dhe me kushte për paraqitje të bubullimave të rralla. Do të fryjë erë mesatare, e cila do të jetë më e shprehur përgjatë Vardarit.

Gjatë fundjavës dhe deri në mes të javës së ardhshme, nën ndikimin e presionit të lartë të ajrit vijon periudhë e motit të qëndrueshëm dhe të thatë. Të premten do të fryjë erë mesatare veriore, ndërsa në ditët në vijim erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor.

Temperatura maksimale e ditës do të arrijë deri 10 gradë.

