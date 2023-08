Nesër mot i paqëndrueshëm, me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima lokale

Moti nesër do të jetë i ndryshueshëm i vranët dhe i paqëndrueshëm me reshje të rrëmbyeshme lokale dhe bubullima, njofton DPHM-ja. Në fund të ditës vranësirat do të ulen, ndërsa temperatura do të lëvizë nga 9 në 29 gradë Celsius.

Më pas, siç njofton DPHM-ja, vijon një periudhë e qëndrueshme moti me rritje graduale të temperaturës ditore.

