Nesër luhet Struga – Pelisteri, ndeshja hapëse e xhiros së 26-të

Me ndeshjen Struga – Pelisteri do të hapet xhiroja e 26-të në Ligën e Parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut. Kampionët në fuqi në këtë ndeshje vijnë pas barazimit pa gola ndaj Shkupit, derisa Pelisteri vjen pas disfatës nga Vardari në Manastir.

Struga për momentin mban pozitën e 5-të në renditje me 39 pikë, ndërsa Pelisteri renditet i 7-ti me 29 pikë. Përballja Struga – Pelisteri luhet të shtunën në stadiumin e qytetit të Strugës me fillim në orën 15:00.

Ndërkohë ndeshjet tjera të kësaj xhiroje do të zhvillohen të dielën. /SHENJA/

