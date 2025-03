Nesër kthehet ora verore, akrepat lëvizin 60 minuta para

Duke filluar nga ora 02:00 e mëngjesit të 30 marsit, ora do të shkojë 60 minuta përpara, duke shënuar fillimin e orës verore. Ky ndryshim do të thotë që dita do të zgjasë më shumë, por një orë gjumë do të humbasë.

Ora verore do të mbetet në fuqi deri të dielën e fundit të tetorit, kur akrepat do të zhvendosen sërish një orë pas. Ky sistem zbatohet në shumë vende të Evropës me qëllim kursimin e energjisë dhe shfrytëzimin më efikas të dritës natyrore.

MARKETING