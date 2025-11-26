Nesër dueli shqiptar në Europë, Shkëndija luan me Dritën
Dita e enjte do të sjell duelin vëllazëror shqiptar ndërmjet Dritës së Gjilanit dhe Shkëndijës së Tetovës në kuadër të Ligës së Konferencës. Kjo është hera e parë që dy ekipe shqiptare takohen në një fazë kryesore të një kompeticioni të UEFA-së dhe veçantia e kësaj ndeshje është se luhet një ditë para festës së flamurit Kombëtar, ku do të sjell një atmosferë të bukur në tribuna nga tifozët shqiptar nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ndeshja ndërmjet Dritës dhe Shkëndijës do të luhet të enjten mbrëma në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, duke nisur nga ora 21:00. Skuadra e Jeton Beqirit deri më tani në Ligën e Konferencës ka grumbulluar katër pikë, duke regjistruar një fitore dhe një barazim, teksa Drita e udhëhequr nga Zekirija Ramadani në konto ka pesë pikë të tubuara me dy barazime dhe një fitore.