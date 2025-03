Nesër ditë jopune për institucionet shtetërore në Koçan, Qeveria rekomandon që edhe sektori privat të mos punojë

Qeveria ka urdhëruar institucionet shtetërore dhe ka rekomanduar që pushteti lokal dhe kompanitë private nga Koçani t’i lirojnë punëtorët e tyre nesër nga detyrimet e punës. Ky është një nga konkluzionet e arritura në seancën e Qeverisë, siç bëri të ditur sonte zëdhënësja Marija Miteva.

Zëdhënësja e Qeverisë Marija Miteva ka njoftuar sonte në mbrëmje për konkluzionet e seancës së jashtëzakonshme të Qeverisë që u mbajt pasditen e sotme.

Ajo tha se janë arritur katër konkluzione lidhur me vendimin për caktimin e ditëve të zisë dhe varrimit të viktimave të zjarrit në diskotekën “Pulse” në Koçan, i cili do të mbahet nesër.

Detyrohen institucionet shtetërore dhe rekomandohet që pushteti vendor dhe punëdhënësit e sektorit privat të lirojnë të gjithë punonjësit në zonën e Koçanit nga detyrat e punës dhe të punës, si dhe institucionet shëndetësore, arsimore dhe të kujdesit për fëmijët, domethënë kopshtet, të organizojnë ofrimin e shërbimeve sipas nevojave Zjarrfikësja është e obliguar të ndërmarrë masa dhe aktivitete sipas kompetencave të veta”, tha Miteva.

Ajo ka informuar edhe për protokollin e sigurisë dhe udhëzimet për raportim etik nga varrimi i viktimave nga Koçani që ka miratuar Qeveria.

“Për përfaqësuesit e mediave që raportojnë për ngjarjen, oficerët e policisë do të sigurojnë një zonë të veçantë nga rruga e kortezhit, 300 metra nga hyrja e deri te varrezat e qytetit në Koçan. Kjo zonë do të sigurohet nga anëtarë të MPB-së për të garantuar rendin dhe sigurinë në zonën e caktuar. Ndalimi për operimin e mjeteve ajrore pa pilot (dronë) do të zbatohet edhe në këtë zonë.”

Miteva theksoi se ky protokoll mediatik synon të mbrojë privatësinë e familjeve të viktimave dhe t’u mundësojë gazetarëve dhe kameramanëve që në mënyrë të sigurtë ta përcjellin ngjarjen nga distanca e duhur. Ai bëri thirrje që të ndiqen standardet universale etike për raportimin profesional.

