Disa lagje në Tetovë do të jenë pa energji elektrike nesër, më 6 nëntor 2026, për shkak të ndërprerjeve të planifikuara të furnizimit.
Nga ora 09:00 deri në orën 14:00, objektet në rrugën për në fshatin Trebosh do të jenë pa energji elektrike.
Nga ora 09:30 deri në orën 12:00, do të ketë ndërprerje në objektet pranë Kadastrës së Vjetër, si dhe në segmentin nga Kadastra e Vjetër deri në Çarshinë e Epërme.
Nga ora 11:45 deri në orën 13:30, do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike tek objektet pas “Tetovares” dhe pjesë të rrugëve “Lj. Momirovski”, “Mara Isaeva”, “141” dhe “142”.