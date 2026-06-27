Nesër dezinsektim ajror kundër mushkonjave në Shkup

Nesër dezinsektim ajror kundër mushkonjave në Shkup

Qyteti i Shkupit ka njoftuar se nesër, në orët e hershme të mëngjesit, do të kryhet dezinsektim ajror kundër formave të rritura të mushkonjave në të gjithë territorin e kryeqytetit.

Autoritetet bëjnë të ditur se, nëse kushtet atmosferike nuk lejojnë realizimin e spërkatjes, aksioni do të shtyhet për ditën e parë të ardhshme me mot të përshtatshëm, në të njëjtin orar.
Njëkohësisht, Qyteti i Shkupit u ka bërë thirrje bletarëve që të ndërmarrin me kohë masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve gjatë procesit të dezinsektimit.

MARKETING

Të ngjajshme

Vapa ekstreme çan autostradën A2 në Gjermani, mbi 20 automjete dëmtohen

Vapa ekstreme çan autostradën A2 në Gjermani, mbi 20 automjete dëmtohen

Vuçiq në tubimin në Beograd njofton se do të japë dorëheqjen pas disa javësh

Vuçiq në tubimin në Beograd njofton se do të japë dorëheqjen pas disa javësh

Gjermania goditet nga temperatura rekord, ndërsa vala e të nxehtit lëviz drejt lindjes

Gjermania goditet nga temperatura rekord, ndërsa vala e të nxehtit lëviz drejt lindjes

Mrekulli pas tërmeteve në Venezuelë, foshnja 18-ditëshe nxirret e gjallë nga rrënojat

Mrekulli pas tërmeteve në Venezuelë, foshnja 18-ditëshe nxirret e gjallë nga rrënojat

Demonstruesit protestojnë në Amsterdam kundër vrasjes së fëmijëve të Gazës në sulmet izraelite

Demonstruesit protestojnë në Amsterdam kundër vrasjes së fëmijëve të Gazës në sulmet izraelite

Kalimi “One Stop” mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, Toshkovski dhe Lamallari nënshkruan marrëveshje për kufirin në Blatë

Kalimi “One Stop” mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, Toshkovski dhe Lamallari nënshkruan marrëveshje për kufirin në Blatë