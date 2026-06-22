Nesër afati i dytë për regjistrim në shkollat e mesme, gati 12 mijë vende të lira
Nxënësit që nuk u regjistruan në shkollën e mesme në aplikimin e parë për vitin shkollor 2026-2027 do të jenë në gjendje të riaplikojnë këtë javë.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës njoftoi se aplikimi i dytë në afatin e qershorit do të kryhet elektronikisht të martën, më 23 qershor.
Pas përfundimit të aplikimit elektronik, kandidatët do të duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në shkolla më 24 qershor.
Listat e renditjes me rezultatet e regjistrimit do të publikohen më 25 qershor deri në orën 12:00, në shkolla dhe në faqet e tyre të internetit. Nëse ka kandidatë me të njëjtin numër pikësh në shkolla të caktuara, testimi kualifikues do të mbahet më 29 qershor, kur do të publikohen listat përfundimtare të renditjes.
Gjithsej ka 11,882 vende të lira për aplikimin e dytë. Nga këto, 7,404 janë për mësimdhënie në gjuhën maqedonase, 4,002 për mësimdhënie në gjuhën shqipe, 456 për gjuhën turke dhe 20 për gjuhën serbe. Në regjistrimin e parë, sipas Ministrisë së Arsimit, aplikuan elektronikisht 15,075 nxënës, dhe u regjistruan 13,397.