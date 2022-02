Nëse nuk do të kishte dhuruar gjysmën e pasurisë së tij, sot Buffett do të ishte më i pasur se Musk

Warren Buffett mund të kishte zënë vendin e Elon Musk si njeriu më i pasur në botë këtë muaj, nëse investitori i famshëm nuk do të kishte dhuruar gjysmën e pasurisë së tij për bamirësi, shkruan “Business Insider”.

CEO i Berkshire Hathaway tani zotëron $113 miliardë, gati gjysma e pasurisë së Elon Musk, e vlerësuar në indeksin e miliarderëve të Bloomberg prej $220 miliardë.

Në 16 vitet e fundit, megjithatë, Buffett ka dhuruar sot aksione me vlerë $111 miliardë, sipas njoftimit financiar. Nëse ai nuk do t’i kishte dhuruar këto letra me vlerë, pasuria e tij sot do të ishte $224 miliardë.

Buffett zotëronte 475,000 aksione të klasit A ​​në Berkshire në vitin 2006, kur ai njoftoi se do të dhuronte 99% të pasurisë së tij për pjesën tjetër të jetës së tij. Ai thuajse e përgjysmoi këtë pronë, pasi tani zotëron 239 mijë aksione. /Ebblive.com/

Business Insider