Nëpunës policorë shpëtuan një person të lënduar në Malin Sharr, me helikopter u transportua në Qendrën Klinike “Nënë Tereza”
Nëpunës policorë shpëtuan një person të lënduar në Malin Sharr, me helikopter u transportua në Qendrën Klinike “Nënë Tereza”
Sot (21.09.2025), nëpunës policorë NJSA “Tigri” dhe Departamenti i njësive të aviacionit, me helikopterin Bell 412, shpëtuan një person të lënduar nga Mali Sharr, në rajonin e Gostivarit.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit se në Malin Sharr ishte përmbysur një automjet, ndërsa ishte lënduar A.Xh., ata u nisën drejt vendit të ngjarjes dhe personi i lënduar u mor me sukses dhe u transportua në Qendrën Klinike “Nënë Tereza” në Shkup për t’i ofruar ndihmën mjekësore.