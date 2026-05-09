Nëntë shoferë të privuar nga liria në 24 orët e fundit për shkelje të rënda në komunikacion
Gjatë 24 orëve të fundit, në territorin e të gjithë shtetit, policia ka privuar nga liria nëntë shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit dhe shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit.
Sipas autoriteteve, tetë prej tyre kanë drejtuar automjetin pa patentë shoferi, ndërsa njëri ka qenë me ndalim aktiv për drejtim të mjetit. Në mesin e rasteve të regjistruara, pesë shoferë janë ndaluar në Shkup, ku dy prej tyre rezultojnë të mitur. Gjithashtu, nga një rast është evidentuar në Shtip, Strugë dhe Makedonski Brod.
Në rastin e regjistruar në Makedonski Brod, shoferi ka qenë nën ndikimin e alkoolit, me 1.77 promilë të matur në gjak.
Ndërkohë, në Sveti Nikollë është ndaluar një shofer i cili ka drejtuar automjetin në kundërshtim me një ndalim aktiv të shqiptuar më parë.
Pas dokumentimit të plotë të rasteve, autoritetet kanë paralajmëruar se do të parashtrohen kallëzime penale përkatëse ndaj të gjithë shkelësve.
Policia u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat e qarkullimit, të mos drejtojnë automjete pa patentë shoferi, nën ndikimin e alkoolit apo në kundërshtim me masat e ndalimit, duke theksuar rëndësinë e kontributit të përbashkët për siguri më të madhe në rrugë.