Nëntë shoferë të privuar nga liria në 24 orët e fundit për shkelje të rënda në komunikacion

Nëntë shoferë të privuar nga liria në 24 orët e fundit për shkelje të rënda në komunikacion

Gjatë 24 orëve të fundit, në territorin e të gjithë shtetit, policia ka privuar nga liria nëntë shoferë për drejtim të pakujdesshëm të automjetit dhe shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit.

Sipas autoriteteve, tetë prej tyre kanë drejtuar automjetin pa patentë shoferi, ndërsa njëri ka qenë me ndalim aktiv për drejtim të mjetit. Në mesin e rasteve të regjistruara, pesë shoferë janë ndaluar në Shkup, ku dy prej tyre rezultojnë të mitur. Gjithashtu, nga një rast është evidentuar në Shtip, Strugë dhe Makedonski Brod.

Në rastin e regjistruar në Makedonski Brod, shoferi ka qenë nën ndikimin e alkoolit, me 1.77 promilë të matur në gjak.

Ndërkohë, në Sveti Nikollë është ndaluar një shofer i cili ka drejtuar automjetin në kundërshtim me një ndalim aktiv të shqiptuar më parë.

Pas dokumentimit të plotë të rasteve, autoritetet kanë paralajmëruar se do të parashtrohen kallëzime penale përkatëse ndaj të gjithë shkelësve.

Policia u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat e qarkullimit, të mos drejtojnë automjete pa patentë shoferi, nën ndikimin e alkoolit apo në kundërshtim me masat e ndalimit, duke theksuar rëndësinë e kontributit të përbashkët për siguri më të madhe në rrugë.

MARKETING

Të ngjajshme

Gaza, plastika e mbledhur nga mbeturinat po shndërrohet në tuba për të përmbushur nevojat për ujë

Gaza, plastika e mbledhur nga mbeturinat po shndërrohet në tuba për të përmbushur nevojat për ujë

Armëpushimi Rusi-Ukrainë në pikëpyetje/ Moska flet për kufij të marrëveshjes, Trump shpreson zgjatje përtej 11 majit

Armëpushimi Rusi-Ukrainë në pikëpyetje/ Moska flet për kufij të marrëveshjes, Trump shpreson zgjatje përtej 11 majit

Mbi 50 mijë personel shëndetësor nga Ballkani Perëndimor kujdesen për të sëmurët në Gjermani

Mbi 50 mijë personel shëndetësor nga Ballkani Perëndimor kujdesen për të sëmurët në Gjermani

Trump shqyrton zhvendosjen e trupave nga Gjermania në një tjetër shtet evropian

Trump shqyrton zhvendosjen e trupave nga Gjermania në një tjetër shtet evropian

Erdogan: Turqia kundërshton përhapjen më të gjerë rajonale të konfliktit SHBA-Iran

Erdogan: Turqia kundërshton përhapjen më të gjerë rajonale të konfliktit SHBA-Iran

Të dielën regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup, do të ketë garë vrapimi

Të dielën regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup, do të ketë garë vrapimi