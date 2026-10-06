Nëntë shoferë privohen nga liria për drejtim të pakujdesshëm, një tjetër thirret në bisedë zyrtare

Nëntë shoferë privohen nga liria për drejtim të pakujdesshëm, një tjetër thirret në bisedë zyrtare

Nëntë shoferë janë privuar nga liria, ndërsa një tjetër është thirrur në bisedë zyrtare gjatë 24 orëve të fundit në lokacione të ndryshme në vend, për shkak të dyshimeve për kryerjen e veprës penale “drejtim i pakujdesshëm i automjetit”, sipas nenit 297-a të Kodit Penal.

MARKETING

Shik.mk

Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), tetë prej shoferëve kanë drejtuar automjetet pa e dhënë provimin e vozitjes.

Bëhet fjalë për I.Xh. (34), O.E. (21) dhe N.T. (20), të gjithë nga Shkupi, E.D. (19) nga Haraçina e Shkupit, një 17-vjeçar nga Studeniçani, S.D. (65) nga Serbia, një 16-vjeçar nga Velesi dhe Sh.A. (48) nga Prilepi. Sipas MPB-së, ky i fundit ka drejtuar automjetin edhe nën ndikimin e alkoolit.

Ndërkohë, V.D. (31) nga fshati Razllovc i Dellçevës është ndaluar pasi ka drejtuar automjetin pavarësisht se ndaj tij ka pasur masë aktive ndalimi për drejtimin e automjetit.

Rast tjetër është evidentuar me shtetasin holandez D.G.T. (24), i cili është kapur duke drejtuar me shpejtësi prej 175 kilometra në orë, në një pjesë të rrugës ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 kilometra në orë.

Nga MPB bëjnë të ditur se pas dokumentimit të plotë të rasteve do të dorëzohen kallëzimet përkatëse penale.

“U bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që t’i respektojnë rregullat dhe dispozitat e komunikacionit, të mos drejtojnë automjet pa e dhënë provimin e vozitjes, nëse u është shqiptuar masë ndalimi për drejtimin e automjetit ose nëse janë nën ndikimin e alkoolit”, thuhet në njoftimin e MPB-së.

Nga ministria apelojnë për respektimin e rregullave të komunikacionit, me qëllim të rritjes së sigurisë në trafik.

MARKETING

Të ngjajshme

Hamza refuzon ofertën e Kurtit: Jo president pa marrëveshje

Hamza refuzon ofertën e Kurtit: Jo president pa marrëveshje

OBSH u bën thirrje vendeve të mos vendosin kufizime në udhëtime dhe tregti për shkak të Ebolës

OBSH u bën thirrje vendeve të mos vendosin kufizime në udhëtime dhe tregti për shkak të Ebolës

Lavrov: Rusia po monitoron përgatitjet e NATO-s për luftë dhe mbetet vigjilente

Lavrov: Rusia po monitoron përgatitjet e NATO-s për luftë dhe mbetet vigjilente

Izraeli: Gati 30.000 të plagosur po përballen me trauma psikologjike që nga fillimi i luftës në Gaza

Izraeli: Gati 30.000 të plagosur po përballen me trauma psikologjike që nga fillimi i luftës në Gaza

Qeveria: Pas 11 vitesh, Ohri do të bëhet me pishinë të mbyllur

Qeveria: Pas 11 vitesh, Ohri do të bëhet me pishinë të mbyllur

Kurti i bën ofertë të re PDK-së: Specialja në lexim të dytë, pastaj presidenti

Kurti i bën ofertë të re PDK-së: Specialja në lexim të dytë, pastaj presidenti