Nëntë arrestime për krime lufte në Zubin Potok, Beogradi akuzon Kurtin për “dëbim dhe frikësim të serbëve”
Pas arrestimit të nëntë personave në Zubin Potok, nën dyshimin për krime lufte kundër popullatës civile, ka reaguar e ashtuquajtura Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë.
Operacioni i Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë Speciale, i koduar “Dosja 23”, është zhvilluar në orët e hershme të mëngjesit të 27 shtatorit dhe lidhet me rastin e njohur si “Grupi i Intelektualëve”. Autoritetet kosovare kanë bërë të ditur se nëntë persona janë arrestuar nën dyshimin për veprën penale “krime lufte kundër popullsisë civile”.
Zyra serbe e ka cilësuar aksionin si përpjekje për “të dëbuar dhe frikësuar serbët” në Zubin Potok, ndërsa ka pretenduar se arrestimet përbëjnë “hakmarrje ndaj serbëve”.
Në reagimin e saj, kjo zyrë ka pretenduar se njësitë policore kanë hyrë në orët e mëngjesit në disa fshatra të Zubin Potokut dhe kanë arrestuar nëntë persona.
Po ashtu, Beogradi e ka lidhur aksionin me zhvillimet e fundit në Hagë, duke pretenduar se arrestimet synojnë “zhvendosjen e vëmendjes së opinionit publik” nga aktgjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
“Me qëllim që të ushtrojë presion shtesë mbi Zubin Potokun, të dëbojë dhe të frikësojë serbët e mbetur në Kollashinin e Ibrit, Albin Kurti dërgoi këtë mëngjes falangat e tij policore për të arrestuar nëntë serbë me pretekstin e përfshirjes së pretenduar në krime lufte. Njësitë e armatosura të Kurtit hynë këtë mëngjes rreth orës gjashtë, pikërisht në Kryqëzimin, në shtëpitë e kryefamiljarëve serbë në fshatrat Drien, Kalludër, Velji Breg, Crepuljë, Uglar dhe shoqëruan nëntë serbë. Ndërsa njerëzit flinin, ata u zgjuan nga policia, e cila thyente dyert dhe gjithçka para vetes”, thuhet në reagim, raportojnë mediat serbe.
Këto janë pretendime të palës serbe, ndërsa autoritetet e Kosovës e kanë paraqitur operacionin si pjesë të hetimeve për krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës kanë njoftuar se detajet e tjera të operacionit do të bëhen publike kur informacioni të mund të publikohet.
Rasti “Grupi i Intelektualëve” lidhet me zhdukjen e 23 personave gjatë luftës në Kosovë. Në kuadër të hetimeve janë kryer edhe gërmime në zonën e Zubin Potokut, ndërsa analiza të ADN-së kanë identifikuar mbetje mortore të viktimave të këtij rasti.
Ndërkohë, Zyra për Kosovën ka thënë se ka kontaktuar familjet e të arrestuarve me qëllim të sigurimit të mbrojtjes juridike për ta.