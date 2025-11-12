Nënshkruhet vendimi! Shkupi do ketë rrugën e parë nëntokësore me gjashtë korsi, Gjerogjievski zbulon detajet

Kryetari i Komunës së Shkupit, Orce Gjorgjievski ka njoftuar se sot ka nënshkruar vendimin për prokurim publik për ndërtimin e fazës së parë të rrugës së parë nëntokësore në kryeqytet, përcjell SHENJA.
Rruga do të ndërtohet përgjatë bulevardit “Maqedonia”, nga pjesa poshtë “Limak”-ut deri te hyrja e komunës së Kisella Vodës.
“Pas përfundimit të procedurave ligjore, menjëherë do të fillojmë punimet. Ky projekt është një investim kapital që do të lehtësojë trafikun në zonën qendrore të qytetit dhe do të sjellë një dinamikë të re në zemrën e Shkupit,” deklaroi Gjorgjievski.
Rruga nëntokësore do të ketë gjashtë korsi- katër për qarkullim të dyanshëm të automjeteve, dy për transport publik, si dhe shtigje shtesë për këmbësorë. Janë planifikuar edhe fazat e ardhshme për ndërtimin e rrethrrotullimeve te “Nova Makedonija” dhe në segmentin midis bulevardit “Koço Racin” dhe rrugës “Zheleznichka”, të cilat do të mundësojnë qarkullim më të sigurt dhe më të shpejtë me zgjidhje moderne dhe inteligjente sipas standardeve evropiane.
“Me vënien në funksion të rrugës nëntokësore nën ‘Limak’, Shkupi do të fitojë mrekullinë e tij të parë nëntokësore të trafikut, diçka që deri më tani nuk ka qenë karakteristike për qytetin tonë. Qarkullimi do të zhvillohet pa pengesa, ndërsa qendra do të bëhet një hapësirë më komode dhe më e sigurt për të gjithë,” theksoi kryetari.
Sipas Gjorgjievskit, ky projekt është një nga më të rëndësishmit për qytetin dhe simbolizon një epokë të re për Shkupin.

