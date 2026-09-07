Nënshkruhet marrëveshja për angazhimin e ushtarëve të Kosovës në Gaza
Është nënshkruar marrëveshja për vendosjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) në Gaza si pjesë e “Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit” të planifikuar, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate me shkrim nga FSK-ja, gjeneralmajori i SHBA-së Jasper Jeffers, i cili do të komandojë forcën ndërkombëtare që do të vendoset në Gaza, dhe delegacioni i tij, bënë një vizitë zyrtare në Kosovë.
Gjatë vizitës, u nënshkrua një marrëveshje në lidhje me pjesëmarrjen e FSK-së në këtë mision në prani të Ministrit të Mbrojtjes të Kosovës Ejup Maqedonci dhe një përfaqësuesi të Komisionit të Paqes në Gaza.
Në deklaratën e tij në ceremoninë e nënshkrimit, Jeffers ka shprehur vlerësimin e tij për vendimin dhe përgatitjen e Kosovës për të kontribuuar në këtë mision ndërkombëtar, duke theksuar rëndësinë e kontributit të FSK-së në përpjekjet për paqe, siguri dhe stabilitet.
Jeffers gjithashtu ka falënderuar qeverinë e Kosovës dhe angazhimin e saj, duke e përgëzuar angazhimin dhe udhëheqjen e institucioneve të Kosovës në mbështetjen e këtij misioni.
Komandanti i FSK-së, Bashkim Jashari, ka theksuar gjithashtu se pjesëmarrja e FSK-së në misionet ndërkombëtare të sigurisë është pjesë e vizionit të Kosovës për të dhënë një kontribut të prekshëm në promovimin e paqes dhe sigurisë në mbarë botën.
Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit do të vendoset në Rripin e Gazës për të garantuar sigurinë brenda kornizës së Planit të Paqes të SHBA-së.