Nënshkruhet Marrëveshja e Paqes për Gazën – garantues, SHBA, Turqia, Egjipti dhe Katari
Në një zhvillim të rëndësishëm për Lindjen e Mesme, është nënshkruar një marrëveshje paqeje mes Izraelit dhe Palestinës në Egjipt, që synon t’i japë fund dekadave të tensioneve dhe dhunës. Ky akt i rëndësishëm pason një periudhë të gjatë konflikti, që ka shkaktuar humbjen e jetëve të mbi 60 mijë palestinezëve, përfshirë mbi 30 mijë fëmijë, gra dhe të moshuar.
Marrëveshja është nënshkruar në praninë e liderëve të rëndësishëm ndërkombëtarë, përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe presidentin turk, Rexhep Taip Erdogan, i cili ka luajtur një rol kyç në mundësimin e këtij momenti historik. Erdogan ka qenë gjithashtu një nga garantuesit kryesorë të marrëveshjes, duke ofruar mbështetje dhe angazhim për realizimin e saj.
Ky hap përfaqëson një mundësi për stabilitet dhe pajtim në rajon, ndërkohë që pritet që ai të ketë ndikim të rëndësishëm në politikën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet mes dy palëve.