Nënshkruhet bashëpunimi LEN – ASH

Sot në Shkup është u nënshkrua deklata e përbashkët në mes Lidhjes Europiane për Ndryshim dhe Aleancës së Arben Taravarit.

Kreu i ASH-së, Arben Taravari është propozuar si kandidat i përbashkët për president nga Kryesia e ASH-së dhe me mbështetjen e LEN-it. Në zgjedhjet parlamentare të 8 majit, opozita shqiptare do të shkojë me lista të përbashkëta për deputetë, ndërsa përveç kandidatit të LEN-ASH, në lista do të ketë edhe aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje, por që janë shtetas të Maqedonisë së Veriut.

