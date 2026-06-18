Nënpresidenti amerikan kritikon “panikun” e Izraelit rreth marrëveshjes me Iranin
Nënpresidenti i SHBA-së, JD Vance, të enjten kritikoi “panikun” izraelite lidhur me memorandumin e mirëkuptimit SHBA–Iran të nënshkruar së fundmi, duke thënë se përdorimi i forcës nuk mund t’i zgjidhë të gjitha problemet e sigurisë kombëtare, transmeton Anadolu.
“E gjej këtë gjithë këtë panik në Izrael paksa të çuditshëm, sepse mendoj se vjen nga një vend mosbesimi, dhe mendoj se Amerika e ka fituar besimin e asaj pjese të botës”, tha Vance për The New York Times.
“Ne kemi bërë një punë shumë të mirë për atë vend të veçantë dhe për atë qeveri të veçantë, dhe mendoj se ideja që kemi bërë një marrëveshje të tmerrshme nuk mbështetet nga faktet, dhe nuk ka kuptim nëse merret parasysh gjithë kohëzgjatja e marrëdhënies”, deklaroi ai.
Ai tha se “pjesë të mëdha të sistemit politik dhe të popullsisë izraelite janë shumë të ndjeshme ndaj kësaj marrëveshjeje”, duke shtuar se “panika” e tyre vjen nga dezinformimi rreth marrëveshjes.
“Por ju keni parë njerëz në sistemin e tyre, (ministrin e Sigurisë Kombëtare) Itamar Ben-Gvir dhe (ministrin e Financave) Bezalel Smotrich, që e kanë sulmuar marrëveshjen. Dhe përgjigjja ime për ta do të ishte: Cili është saktësisht propozimi juaj? Ju jeni një vend me nëntë milionë njerëz. Nuk mund të zgjidhni çdo problem të sigurisë kombëtare vetëm duke vrarë”, tha ai.
Duke thënë se marrëveshja do të jetë e mirë për “gjithë rajonin dhe botën”, përfshirë Izraelin, Vance theksoi se ajo ka arritur të eliminojë programin bërthamor të Iranit.
“Ne e kemi shkatërruar programin e tyre bërthamor. I kemi sjellë iranianët në një pikë ku po ofrojnë gjëra — edhe pse nëse do t’i zbatojnë, mbetet për t’u parë — që do të ishin të paimagjinueshme edhe gjashtë muaj më parë”, tha ai.
“Pra, le ta lëmë këtë negociatë të vazhdojë. Le të shohim nëse veprimet e Iranit përputhen me fjalët e tyre, dhe t’i japim pak kredi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat mendoj se kanë qenë një partnere e jashtëzakonshme për qeverinë izraelite për një kohë të gjatë”, shtoi nënpresidenti amerikan.