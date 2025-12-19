Nënkryetari i Kuvendit të Malit të Zi: Vuçiq e ka njohur de Facto Kosovën
Boris Pejoviq, nënkryetar i Parlamentit të Malit të Zi, ka deklaruar se Kosova është njohur në thelb nga vetë presidenti serb Aleksandar Vuçiq.
Pejoviq i bëri këto komente në një përgjigje të ashpër ndaj kryetares së parlamentit serb, Ana Brnabiq , pas akuzave të saj kundër Malit të Zi për njohjen e Kosovës.
“Në fund të fundit, Kosova është njohur në thelb nga presidenti juaj. Merruni me këtë — dhe na lini rehat”, shkroi ai në X.
Përgjigja e Pejoviq pasoi pretendimet e Brnabiq se Mali i Zi shkeli të drejtën ndërkombëtare, Kartën e OKB-së dhe respektin themelor ndaj Serbisë duke njohur Kosovën.
Brnabiq argumentoi gjithashtu se pesë shtete anëtare të BE-së ende nuk e njohin Kosovën , duke nënkuptuar sipas saj se Mali i Zi veproi kundër normave evropiane.
Mosmarrëveshja u përshkallëzua pasi Brnabiq akuzoi Malin e Zi se strehonte dy nga klanet kriminale më të rrezikshme në botë — “Skaljari” dhe “Kavac” — duke pretenduar se ato nuk mund të funksiononin pa mbështetjen e shtetit.
Pejoviq i hodhi poshtë akuzat, duke e akuzuar Brnabiqin për ndryshimin e qëllimshëm të narrativave për të portretizuar Vuçiqin si viktimë.
Ai theksoi se klanet kriminale që ajo përmendi dolën në vitin 2014 dhe se individët e dyshuar për lidhje me këto grupe nuk kanë ndikim mbi qeverinë aktuale të Malit të Zi .
Pejoviq i kujtoi gjithashtu Brnabiqit se të gjithë individët e dyshuar për lehtësimin e mbërritjes së grupit kriminal të Veljko Belivuk nga Serbia në Mal të Zi tashmë janë ndjekur penalisht.