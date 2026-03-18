Nenad Saveski u zgjodh Prokuror Publik i ri i Shtetit

Me 66 vota “pro”, 2 vota “kundër” dhe 8 abstenime, Kuvendi zgjodhi sot Nenad Saveskin si Prokurorin e ri Publik të Shtetit.

Propozimin e bëri zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski, i cili vlerësoi karrierën e tij dhe lexoi biografinë e tij.

“Një njeri që ka qenë prokuror dhe gjykatës, tani ka mundësinë të drejtojë Prokurorinë. Ai është një njeri pa njolla në të kaluarën, nga Gostivari dhe nuk dëshiron të largohet nga qyteti i tij. Do t’i duhet të udhëtojë çdo ditë,” tha Nikolloski.

