Nën orën e rreptë policore, pamje që tregojnë si ukrainasit festuan Vitin e Ri në Kiev

Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës ka publikuar një video, përmes të cilës tregon atmosfera që ka mbretëruar në Kiev gjatë natës së ndërrimit të moteve, ku aktualisht është në fuqi ligji i orës policore.

Në anën tjetër, pak minuta pas fjalimit të presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, janë aktivizuar sirenat që paralajmërojnë sulmet e mundshme ajrore, transmeton Telegrafi.

Sot në mëngjes është konfirmuar se rusët kanë kryer sërish sulme me dronë mbi kryeqytetin ukrainas, e në copëzat e njërit prej dronëve rusë që u rrëzua nga mbrojtja kundërajrore e Kievit, shihej një mesazh të cilin e kishin shkruar ushtarët rusë.

Ata nuk kishin hezituar që të fyejnë popullin ukrainas dhe në njërin prej dronëve të shkruajnë “Urime Viti i Ri”, dëshmi se rusët vazhdimisht kanë për objektiv infrastrukturën civile e jo atë ushtarake siç pretendon Kremlini.

Në video dëgjohen banorët duke bërtitur nga dritaret dhe tarracat e apartamenteve “Lavdi Ukrainë, lavdi popullit”.

🎄This is how Kyiv celebrated New Year! All over #Ukraine, we have a curfew for security reasons so that people can gather only at home.

‘Glory to Ukraine – #SlavaUkraini’ was well heard from neighboring buildings.

Cheers to the victory! 🥂

🎥Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/qPqSQpcuUx

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 1, 2023