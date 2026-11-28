Nelson Hysa pëson humbjen e parë në karrierë, Kabayel mbron titullin botëror
Nelson Hysa e ka përfunduar para kohe meçin më të rëndësishëm të karrierës së tij, pasi është detyruar të dorëzohet në përballjen me kampionin e botës në peshat e rënda, Agit Kabayel.
Sfida u zhvillua në Merkur Spiel-Arena të Dusseldorfit, ku boksieri shqiptar synonte të shkaktonte befasinë dhe të fitonte titullin e botës në kategorinë WBC.
Megjithatë, meçi nuk përfundoi ashtu siç shpresonte Hysa. Në një moment të përballjes, nga këndi i tij u hodh peshqiri i bardhë në ring, duke sinjalizuar dorëzimin dhe ndërprerjen e duelit.
Nga pamjet, ndërprerja u duk se lidhej me një problem fizik të boksierit shqiptar, konkretisht me një lëndim të mundshëm në dorë.
Për Hysën, kjo ishte mundësia e parë për t’u shpallur kampion bote, pasi hyri në këtë përballje me një bilanc të përsosur prej 25 fitoresh në po aq meçe, 23 prej tyre me nokaut.
Në anën tjetër, Kabayel e mbrojti titullin e tij ËBC në shtëpi, duke vazhduar serinë e fitoreve në boksin profesionist. Gjermani, para kësaj sfide, kishte bilanc prej 27 fitoresh dhe asnjë humbjeje, me 19 nokautime.