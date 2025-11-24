Negociatori ukrainas: Plani origjinal i paqes ‘nuk ekziston më’

Plani i paqes me 28 pika i shpallur nga SHBA-të javën e kaluar “nuk ekziston më”, tha një këshilltar i kreut të zyrës së presidentit ukrainas.

Në një postim në Facebook, Oleksandr Bevz, i cili ishte pjesë e ekipit negociator në Gjenevë, tha se Kievi pati “bisedime shumë konstruktive me Shtetet e Bashkuara”.

Ai tha se sekretari i shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, pretendoi se ishte takimi “më produktiv” midis Ukrainës dhe administratës së Donald Trump.

Ukraina shqyrtoi çdo pikë të planit të propozuar me SHBA-në dhe se plani, “në formën që të gjithë e kishin parë më parë, nuk ekziston më”, tha ai.

“Disa pika u hoqën, të tjera u rishikuan – asnjë nga shqetësimet e Ukrainës nuk mbeti pa u trajtuar”, shtoi ai.

Bevz tha se “vendimet përfundimtare mbi çështjet më të ndjeshme” do të merren nga Volodymyr Zelenskyy dhe Presidenti Trump.

 

