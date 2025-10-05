Negociatori i Hamasit shfaqet para publikut pas atentatit të dështuar izraelit në Doha
Khalil al-Hayya, kreu i delegacionit negociues të Hamasit, u shfaq në publik për herë të parë të dielën pas atentatit të dështuar izraelit në Doha, duke thënë se vrasjet dhe shkatërrimet e vazhdueshme në Gaza eklipsojnë dhimbjen personale të humbjes së fëmijëve të tij, transmeton Anadolu.
Një video e shkurtër e publikuar nga grupi palestinez i rezistencës Hamas tregoi Hayyan duke iu drejtuar publikut, duke thënë: “Ajo që shoh çdo ditë, vrasje dhe shkatërrime në Gaza, më bën të harroj dhimbjen e humbjes së fëmijëve dhe të dashurve të mi”.
Atentati ndodhi më 9 shtator kur ushtria izraelite kreu një sulm ajror ndaj udhëheqësve të Hamasit në kryeqytetin e Katarit.
Hamasi raportoi se delegacioni i tij negociues, i udhëhequr nga Hayya, i mbijetoi sulmit, por drejtori i zyrës së tij Jihad Labad, djali i tij Homam al-Hayya dhe tre ndihmës u vranë.
Katari e dënoi sulmin, duke pohuar të drejtën e tij për t’u përgjigjur pas vdekjes së një oficeri të sigurisë së Katarit.
Lidhur me rifillimin e negociatave indirekte midis Izraelit dhe Hamasit, Egjipti njoftoi të shtunën se do të presë delegacione nga të dyja palët të hënën për të diskutuar detajet e një shkëmbimi të të burgosurve sipas planit 20-pikësh të presidentit të SHBA-së Donald Trump.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu konfirmoi të shtunën se ka udhëzuar ekipin negociator të udhëtojë në Egjipt për bisedime që pritet të zgjasin disa ditë.
Hamasi deklaroi të premten se ka dorëzuar përgjigjen e tij ndaj planit të Trumpit nëpërmjet ndërmjetësve, duke rënë dakord të lirojë të gjithë të burgosurit izraelitë, si të gjallë ashtu edhe të vdekur. Plani i Trumpit përfshin lirimin e robërve izraelitë në Gaza, ndërprerjen e luftimeve dhe çarmatosjen e Hamasit.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 67.000 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet intensive e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.