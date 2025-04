Nefi Useini: Si shqiptar nuk kam kërkuar trajtim të veçant, por vetëm drejtësi

Voska Sport ditën e djeshme edhe zyrtarisht komunikoi largimin nga Liga e Parë e futbollit të Maqedonisë së Veriut.

Ndërkohë sonte, përmes faqes zyrtare të Voskës ka thënë disa fjalë edhe presidenti i klubit shqiptar, Nefi Useini.

DEKLARATA E PLOTË E NEFI USEINIT:

Që nga themelimi i klubit Voska Sport, ideja ime dhe e bashkëpunëtorëve të mi ka qenë e qartë, të ndërtojmë një klub që na bashkon dhe na përfaqëson me dinjitet, si vend, si qytet, si komunitet shqiptar, jo vetëm nga kjo anë, por edhe më gjerë.

Kur flas për “përfaqësim”, e kam fjalën në kuptimin e plotë të fjalës, me lojë të pastër dhe korrekte për të krijuar një garë të ndershme në futbollin vendor.

Si president i klubit, kam investuar dhe kam shpenzuar qindra mijëra euro nga mjetet e mia personale, pa pasur asnjë mbështetje nga ndonjë institucion apo individ tjetër. E kam bërë këtë me zemër, me pasion dhe me bindjen se po ndërtojmë një projekt që do të mburreshin të gjithë shqiptarët. Dhe faktet flasin vetë, ku për një kohë të shkurtë arritëm të bëhemi pjesë e Ligës ku garojnë ekipet më të mira të Maqedonisë.

Debutimi ynë në Ligën e Parë ishte historik dhe i suksesshëm, arritëm madje deri në finalen e Kupës së Maqedonisë, ku vetëm një fitore na ndante nga fitimi i një trofeu të madh për klubin, për Ohrin dhe për të gjithë tjerët që na përkrahnin.

Por sezoni i dytë na përballi me një realitet krejt ndryshe. Aty filluan të ndryshojnë qëndrimet ndaj nesh. Filluan të na shohin me sy tjetër, jo si ekip futbolli, por si ekip shqiptar që në syrin e tyre shihej i tepërt në Ligën e Parë. Sulmet ndaj meje personalisht dhe ndaj klubit nisën menjëherë pas fillimit të gjysmësezonit pranveror, pikërisht në kohën kur nisën llogaritë dhe “matematikat” për ngjitje dhe rënie.

Megjithatë, ne nuk u ndalëm. Së bashku me bashkëpunëtorët e mi, vazhduam rrugën tonë me nder dhe përkushtim, duke luftuar në çdo ndeshje me lojë të drejtë. Por sulmet vetëm sa shtoheshin, e ato morën formë edhe më serioze kur nisën të mbështeteshin edhe nga kryesia e e re Federatës së Futbollit të Maqedonisë.

Erdhi momenti vendimtar, ku përveç padrejtësive të vazhdueshme nga gjyqtarët, klubi ynë u godit me dënimin më të rëndë të mundshëm, në pikën më kritike të sezonit. Një vendim që ishte gjithçka tjetër, por jo vetëm sportiv.

Në këto kushte, mora një vendim të rëndë, por të drejtë, që të tërheq klubin Voska Sport nga Liga e Parë. Nuk kam ndërmend të torturoj më profesionistë të ndershëm, futbollistë, trajnerë, staf teknik me një lojë të pabarabartë. Sepse kur ti luan ferr, por në kthim merr padrejtësi, dhimbja është shumë më e madhe se çdo humbje në fushë.

Futbolli jonë ka nevojë për investitorë, por mbi të gjitha ka nevojë për garë të ndershme. Sepse bukuria e futbollit nuk qëndron vetëm te paratë apo te trofetë, por te loja e pastër, te respekti, te mundi dhe djersa që derdhet në mënyrë të barabartë për të gjithë.

Por, kur të gjitha këto zëvendësohen me vendime të marra nga zyra, atëherë futbolli e humb kuptimin e tij.

Si shqiptar nuk kam kërkuar kurrë trajtim të veçantë, por vetëm barazi, kam folur në gjuhën e futbollit, jo të etnisë. Ndërsa ata që duhej të mbronin rregullat e lojës, zgjodhën të na godasin dhe diskriminojnë pikërisht për atë që jemi!

Falenderoj nga zemra të gjithë bashkëpuntorët, trajnerët, futbollistët, stafin teknik dhe gjithë puntorët tjerë që ishin pjesë e Voskës.

