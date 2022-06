Nebiu: Do të ishte mirë që Maqedonia e Veriut t’i mbajë nën kontroll çmimet e derivateve

“Unë mendoj se për Maqedoninë e Veriut do të ishte mirë se çmimet e derivateve që t’i mbajë nën kontroll. Jo me status rregullator por me ngrirje të çmimeve në një periudhë të caktuar, pasi që një numër i madh i çmimeve shokuese vjen nga rritja e çmimeve të derivateve”, kështu ka vlerësuar analisti Besim Nebiu sonte në emisionin debativ në TV Shenja.

Nebiu më tej shtoi se Maqedonia e Veriut nuk ka derivate alternative të dizelit. /SHENJA/