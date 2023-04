Në Zvicër zvogëlohet papunësia

Në zyrat rajonale të punësimit në fund të muajit mars janë regjistruar 92755 të papunë, pra 5697 më pak se një muaj më parë. Në Ticino papunësia në 2.5%.

Në Zvicër zvogëlohet papunësia: Në Zyrat Rajonale të Punësimit (URC) në fund të marsit janë regjistruar 92755 të papunë, pra 5697 më pak se një muaj më parë. Norma përkatëse u ul me 0.1 pikë në 2.0%. Kështu bëhet e ditur nga Sekretariati Shtetëror për Ekonominë (SECO), ku saktësohet se në krahasim me mars 2022 numri i të papunëve ka rënë me 16745 njësi (-0,4 pikë), shkruajnë mediat zvicerane, përcjell albinfo.ch.

Për krahasim, në momentin më kritik të pandemisë (janar 2021), u regjistruan 170,000 të papunë, me një normë prej 3.7%. Në 20 vitet e fundit, vlera më e lartë mujore ishte 4.3%, e cila daton në janar 2004, më e ulëta prej 1.9% e vërejtur në 2022 në shtator dhe tetor, e cila për rrjedhojë po afrohet.

Në Ticino, shkalla e papunësisë qëndroi në 2.5% në mars (-0.4 pikë krahasuar me shkurtin, -0.3 me bazë vjetore), në Grisons në 0.9% (-0.2, – 0.1). Në terma absolutë, në kantonin italishtfolës ka 4098 të papunë (-695 në muaj, -493 në vit), ndërsa në atë me kryeqytet Chur shifra është 1019 (-133 dhe -75), përcjell tutje albinfo.ch.

Kantonet frëngjishtfolëse mbeten më të goditurat nga fenomeni. Me një normë prej 3.7%, rekordi negativ i takon Gjenevës, e ndjekur nga Jura (3.4%) dhe Vaud (3.2%). Me një përqindje prej 0.6%, Appenzell Inner Rhodes dhe Obwalden janë kantonet me më pak papunësi.

Duke u rikthyer në kontekstin kombëtar, të dhënat e publikuara nga SECO tregojnë gjithashtu se numri i të rinjve të papunë (15-24 vjeç) është ulur me 728 njësi krahasuar me muajin shkurt, duke arritur në total 8230, pra 975 persona më pak se një vit më parë. Norma për këtë grupmoshë shënoi 1.8%, me rënie 0.2 pikë në muaj dhe 0.3 pikë në bazë vjetore. Përqindja e njerëzve mbi 50 vjeç pa punë ishte në vend të kësaj 2.0% (-0.1 dhe -0.4). Të papunët afatgjatë (dmth. ata që janë regjistruar në URC për më shumë se një vit) ishin 12,389, 4.9% më pak se në shkurt dhe 52.9% më pak se dymbëdhjetë muaj më parë.

Në përgjithësi, vijon SECO, muajin e kaluar u regjistruan 161,864 punëkërkues, 2,9% më pak se një muaj më parë dhe 16,4% më pak se në mars 2022. Kjo shifër përfshin, përveç të papunëve të regjistruar, edhe personat që ndjekin kurse rikonvertimi ose specializimi, të cilët ndjekin programet e punësimit ose që fitojnë të ardhura të ndërmjetme. Numri i vendeve të lira të punës të shpallura në zyrat e punës është 56742 (+1741 në muaj dhe -14396 në vit).

Për sa i përket dallimeve në bazë të kombësisë, zviceranët kanë një shkallë të papunësisë prej 1.4% (të dhëna të pandryshuara krahasuar me shkurtin, -0.3 krahasuar me dymbëdhjetë muaj më parë), të huajt 3.7% (-0.3 dhe -0.5). Sipas vendit të origjinës, normat më të larta janë ato të ukrainasve (24.4%), bullgarëve (8.0%), afrikanëve (7.3%) dhe rumunëve (6.3%). BE është në 3.2%, ndërsa Italia është 3.3%, Franca me 4.1% dhe Gjermania me 2.1%.

Në përgjithësi, duhet theksuar se të dhënat e papunësisë SECO nuk marrin parasysh ata që kanë shteruar të drejtën e tyre për përfitime dhe që, për shembull, jetojnë me kursime ose përfitojnë nga ndihma. Treguesit bazohen gjithashtu në personat e regjistruar aktualisht në URC.