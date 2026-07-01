Në vitin 2025 janë regjistruara 911 objekte të ndërtuara pa leje
Në vitin 2025 janë regjistruara 911 objekte të ndërtuara pa leje, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikave.
Numri më i lartë i ndërtesave pa leje, 169, (18.6 përqind) janë për banim. Nga këto, 128 janë ekskluzivisht banesore, 24 janë kryesisht banesore dhe 17 janë për argëtim dhe rekreacion.
Pa leje janë ndërtuar edhe 164 gardhe (18 përqind), 116 ndërtesa biznesi (12.7 përqind), 113 tendë (12.4 përqind), 110 zgjerime, mbistruktura dhe adaptime (12.1 përqind), 106 ndërtesa ndihmëse (11.6 përqind), 79 garazhe (8.7 përqind), 22 tarraca verore (2.4 përqind), 17 ndërtesa të përkohshme (1.9 përqind), 9 shkallë (1 përqind) dhe 6 tarraca (0.7 përqind) u ndërtuan gjithashtu pa leje.
Numri më i madh i ndërtesave të ndërtuara pa leje, 96.1 përqind, janë në pronësi private.