Në vendkalimet kufitare nuk ka vonesa të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi

Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet pa pengesa, nëpër rrugë kryesisht të thata. Intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është mesatar. Në vendkalimet tjera kufitare në anën e Maqedonisë, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar të lëvizjes, respektimin e sinjaleve të vendosura të komunikacionit e veçanërisht drejtim të kujdesshëm të automjetit, posaçërisht në rrugët nëpër gryka malore dhe lugina të lumenjve ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për akset rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Numërohen 100 për qind e votave të rregullta, ky është rezultati preliminar

Policia federale australiane: Sulmuesit në Bondi Beach po vepronin vetëm

Tragjike: Fëmija rreth 1 vjeç vdes pas zjarrit në Prizren – tre të tjerë u shpëtuan

Top-dhjetëshet, kandidatët më të votuar të partive politike

Fondi Pensional-Maqedoni: Pensionet e dhjetorit do të paguhen në kohë më 2 janar 2026

Trump dhe ndihmësit e tij të lartë i kërkuan Netanyahut të ndryshojë politikat e Izraelit në Bregun Perëndimor

