Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje në Maqedonia

Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje në Maqedonia

Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se trafiku në vend po zhvillohet pa pengesa dhe në rrugë të thata.

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Shik.mk

Nga atje thonë se trafiku jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet të moderuar.
“Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje në Maqedonia”, thonë nga LAMM.

Nga atje u bëjnë thirrje shoferëve që të kenë kujdes me shpejtësinë e automjeteve, veçanërisht nëpër luginat e vendit ku mund të ketë rrëshqitje të dheut.

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